48-летнюю жительницу Брянска обвиняют в убийстве супруга. Подозреваемую арестовали.

По версии следствия, 13 декабря пьяная женщина находилась в квартире на улице Красной в Володарском районе. Она поссорилась с мужем и ударила его несколько раз кухонным ножом. Травмы грудной клетки оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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