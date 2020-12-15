С улиц Брянска вывезли 50 тонн снега

В Брянске после прошедшего в понедельник снегопада с улиц вывезли 50 тонн снега. Основную снежную массу будут вывозить 15 декабря. Сейчас в городе на дорогах работают 115 машин. Это комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы, грейдеры, тракторы, вакуумные пылесосы, бульдозер, малогабаритная техника.

Ручной расчисткой снега в понедельник занимались 200 человек. 35 из них работали ночью, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

250 человек очищают тротуары, остановки, парки, скверы и другие недоступные для техники общественные места во вторник, 15 декабря.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».