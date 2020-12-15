Уроженку Трубчевска осудят за мошенничество с "чернобыльскими" выплатами

В суд ушло уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. За содеянное готовится ответить уроженка брянского города Трубчевск, ныне проживающая в Тульской области. Обвиняемой – 41 год.

По версии следствия, женщина незаконно обогатилась на 134 тысячи рублей. В 2011 году она прописалась в поселке Белые Берега Трубчевского района, который относится к зоне радиоактивного загрязнения. А потому получала так называемые "чернобыльские" выплаты. Однако в сентябре 2013-го селянка перебралась в Тульскую область. Однако о переезде она не уведомила отделение Пенсионного фонда. И продолжила получать деньги от государства.

По существу это дело рассмотрит мировой судебный участок Трубчевского района, уточняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Фигурантке грозит штраф до 120 тысяч, до года исправительных работ либо до четырех месяцев ареста.