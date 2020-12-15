Фото: отдел ЗАГС Фокинского района Брянска. В брак вступают брянцы Давид и Лилия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области заключают почти 10 процентов интернациональных браков. С начала 2020 года в области создали 5333 новых семьи. Из них 566 союзов – с иностранцами, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Чаще всего брянские жители обращают внимание на граждан Украины. Из соседнего государства в уходящем году было 244 женихов и невест. На втором и третьем местах находятся жители Азербайджана – 84 брака и Белоруссии – 75 свадеб.

В 2020 году жители Брянской области заключали браки с гражданами Армении, Грузии, Приднестровья, Прибалтики и с представителями среднеазиатских республик.

Были также браки с жителями дальнего зарубежья – Израиля, Италии, Албании, Вьетнама, Германии, Египта. Брянские женихи и невесты востребованы у граждан Мексики, Пакистана, Чехии и Сербии.

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