Брянские полицейские изъяли 5000 пачек нелегальных сигарет

В Брянской области полицейские подвели итоги операции "Контрафакт". Правоохранители из незаконного оборота изъяли 180 литров спирта, 210 литров готового алкоголя и 5000 пачек сигарет.

Полицейские провели 346 проверок, выявили 44 административных нарушения.

- По факту незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции завели четыре уголовных дела, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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