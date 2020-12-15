В брянские поликлиники и КТ-центры поступили лекарства на 27 миллионов рублей

В Брянской области в поликлиники и КТ-центры поступили бесплатные лекарства на 27 миллионов рублей. 16,9 миллиона рублей из них выделили из федерального бюджета, 15,6 миллиона рублей - из регионального. Это данные на 14 декабря.

- В настоящее время отгрузка осуществлена во все районы области, - говорят в пресс-службе регионального правительства. - Созданные запасы лекарственных препаратов постоянно пополняются.

В Брянской области 15 декабря коронавирус подтвердили у 199 человек. Это очередной рекорд суточного прироста заболевших.

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