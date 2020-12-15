В Брянской области коронавирусом заболели 199 человек за сутки. Это очередной рекорд по суточному приросту. Такие данные опубликовали в оперативном штабе 15 декабря. Общее число заболевших составляет 19919 человек.

Новых смертей не регистрировали. От коронавируса скончались 168 брянцев.

Выздоровели за 24 часа 173 пациента. Общее число жителей области, которые победили болезнь, 17605 пациентов.

За сутки провели 954 исследования на ковид.

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