На брянские турбазы будут пускать с отрицательным тестом на коронавирус

Брянские туристические базы и загородные базы отдыха будут принимать посетителей только с отрицательными тестами на коронавирус. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в понедельник, 14 декабря.

Проведение праздничных банкетов ограничили. На них может присутствовать не больше 30 человек. По четыре квадратных метров должно приходиться на одного гостя.

Временные выставки в музеях приостановили. Массовые уличные концертные программы и шоу отменили, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Кинотеатры и театры могут посещать одновременно 25 процентов зрителей от вместимости зала.

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