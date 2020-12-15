На брянские региональные трассы высыпали 8,8 тонны песка и соли

Фото: пресс-служба Управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области на дорогах регионального и межмуниципального значения израсходовали 8800 тонн песка и соли. После гололеда и снегопада обработали семь тысяч километров дорог.

От снега очистили 4200 километров. В понедельник, 14 декабря, на трассах работало больше 200 машин. Специализированная техника продолжает работать и сейчас.

- Дорожно-транспортных происшествий по вине дорожных служб не произошло, - говорят в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

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