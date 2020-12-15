В Брянске ограничат движение на переезде у станции Мальцевская

В Брянске в среду, 16 декабря, ограничат движение на переезде у платформы Мальцевская. Здесь пройдет ремонт. Железнодорожники заменят плиты устройств заграждения пути, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

Работы пройдут с девяти часов утра до пяти часов вечера. В это время автомобили будут пропускать по одной полосе в обе стороны.

Объехать ремонт можно через путепровод у вокзала Брянск-Орловский.

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