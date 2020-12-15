Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске ищут пропавшего 47-летнего Александра Мягкова. Мужчина пропал 8 декабря. Он живет в Фоминском районе, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, нормального телосложения, лысый, серо-зеленые глаза. Александр был одет в черную куртку, серый свитер с белой полоской, синие джинсы, черную шапку, обут - в черные зимние ботинки.

Если вы знаете, где находится Александр Мягков, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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