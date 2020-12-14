Брянские управляющие компании могут наказать за бездействие при гололеде

Контрольные рейды продолжатся и завтра. Нарушителей будут штрафовать.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске некоторые управляющие компании не справились с последствиями прошедшего в первой половине дня ледяного дождя. Они словно не заметили сильный гололед на вверенных им территориях.
Жители города жаловались на невозможность передвигаться во дворах многоквартирных домов. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства прошлись по дворам и обнаружили, что в некоторых из них посыпку льда песком и солью никто не производил.
Управляющим компаниям выдали предписания о необходимости устранить недочеты в кратчайшие сроки, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. Контрольные рейды продолжатся и завтра. Нарушителей будут штрафовать.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».