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Брянские управляющие компании могут наказать за бездействие при гололеде

Они словно не заметили сильный гололед на вверенных им территориях
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Контрольные рейды продолжатся и завтра. Нарушителей будут штрафовать.

Контрольные рейды продолжатся и завтра. Нарушителей будут штрафовать.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске некоторые управляющие компании не справились с последствиями прошедшего в первой половине дня ледяного дождя. Они словно не заметили сильный гололед на вверенных им территориях.

Жители города жаловались на невозможность передвигаться во дворах многоквартирных домов. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства прошлись по дворам и обнаружили, что в некоторых из них посыпку льда песком и солью никто не производил.

Управляющим компаниям выдали предписания о необходимости устранить недочеты в кратчайшие сроки, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. Контрольные рейды продолжатся и завтра. Нарушителей будут штрафовать.

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