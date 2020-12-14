В Брянске ночью снег будут чистить 50 машин

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в ночь на вторник, 15 декабря, снег на улицах будут чистить 50 машин. После ледяного коллапса в понедельник дорожники будут работать круглосуточно.

После ледяного дождя, который превратил все улицы в каток, в Брянске пошел снег. Теперь коммунальщики вышли на второй цикл обработки дорог с реагентом. Ночью машины будут посыпать дороги песком и солью, а также чистить снег с улиц.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погодная обстановка сохранится в городе и во вторник. Работу управляющих компаний будут контролировать во время проверок, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Нарушителям выпишут штрафы.

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