В Брянской области за один день на железной дороге погибли два человека

В Брянской области за один день в воскресенье, 13 декабря, на железной дороге погибли два человека. Одна трагедия случилась у платформы Стяжное в Брянском районе. 60-летняя женщина попала под грузовой поезд. По предварительной версии, она переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В тот же день 49-летний мужчина погиб на станции Клинцы, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. Он попытался перелезть железнодорожные пути под поездом. Но получил смертельные травмы.

Полицейские напоминают, что железная дорога - зона повышенной опасности. И просит жителей быть особенно внимательными на ней.

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