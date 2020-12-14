В Брянске с гололедицей боролись 66 машин и 150 человек

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на борьбу с гололедицей вышли 66 единиц техники и 150 человек. Машины выехали на улицы города в пять часов утра в понедельник, 14 декабря. Машины обработали проезжую часть реагентом, чтобы снизить число возможных аварий. Дорожники израсходовали 400 кубометров песко-соляной смеси, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На дорогах образовалась снежная каша, которая не дает образоваться ледяному накату.

В семь часов утра чистить пешеходные улицы вышли 150 человек. В первую очередь они обрабатывали проходы к школам и детским садам, другим социальным учреждениям, остановкам.

Управляющие компании не все справились со своими задачами. Многие дворы оказались не обработаны песком и солью. В обед с проверкой вышли районные отделы по ЖКХ. Некоторым УК выдали предписания устранить нарушений в кратчайшие сроки.

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