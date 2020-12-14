Гололед блокировал работу мусоровозов

Фото: АО «Чистая планета».

График вывоза мусора сместился в связи с погодными условиями. Региональный оператор по обращению с ТКО просит жителей отнестись с пониманием к создавшейся ситуации и приносит извинения за возможные задержки транспортирования отходов.

- Компании, занимающиеся вывозом отходов на территории Брянской области, предупредили регионального оператора о смещении времени сбора мусора в связи с отсутствием транспортной доступности ко многим контейнерным площадкам и местам складирования отходов. Действительно, ледяной дождь, обрушившийся на Брянскую область ночью, внес свои коррективы в работу многих служб. И коммунальные службы - не исключение. Сотрудники дорожного управления и дворники в столь короткие сроки не все дороги и подъездные пути успели обработать пескосоляной смесью и противогололедным реагентом. Мусоровывозящие компании не укладываются в установленный график, потому что не могут проехать к контейнерным площадкам и местам бестарного сбора отходов. В ближайшие часы проблема будет устранена. Региональный оператор по обращению с ТКО просит жителей отнестись с пониманием к создавшейся ситуации и приносит извинения за возможные задержки транспортирования отходов, - прокомментировала ситуацию руководитель управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Галина Заикина.