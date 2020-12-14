На ледяные брянские дороги вышли больше ста специализированных машин

Аварий по вине дорожных служб не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На региональные и межмуниципальные дороги Брянской области за сутки высыпали свыше 12451 тонны песко-соляной смеси. В целом уже обработали больше 6 тысяч 627 километров дорог.

В области на работу вышли более ста специализированных дорожных машин, которые продолжаю бороться с гололедом и сейчас.

Вся дорожная техника оборудована световой сигнализацией, датчиками ГЛОНАСС и радиостанциями. Аварий по вине дорожных служб не произошло, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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