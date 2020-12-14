Жители Брянской области за неделю перевели мошенникам более 5 миллионов рублей

В Брянской области жертвами телефонных мошенников за неделю стали 37 человек. В целом они подарили злоумышленникам 5 миллионов 176,4 тысячи рублей.

Чаще всего нечистые на руку граждане представляются сотрудниками банков и под разными предлогами выясняют данные банковских карт. Затем они списывают все имеющиеся на счету деньги. За неделю жертвой подобных мошенничеств стал 21 человек. В общем люди лишились 4 миллионов 261,7 тысяч рублей.

Продолжаются обманы, связанные с предложениями быстрого заработка в интернете. За легкими деньгами погнались четверо жителей области. Благодаря этому, злоумышленники получили свыше 600 тысяч рублей.

Часто на удочку обманщиков попадаются граждане, которые собираются приобрести или продать какой-либо товар через сайты объявлений. За неделю жертвами такого обмана стали десять человек.

Также своих денег лишилась девушка, которая откликнулась на просьбу дать денег в долг от знакомого в социальной сети. Лишь позднее она узнала, что страницу приятеля взломали.

Еще один обман связан с возвратом потерянных документов. За то, чтобы получить назад свои бумаги житель Клинцовского района перевел незнакомцу 3 тысячи рублей, но в итоге своих документов так и не дождался.

По всем фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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