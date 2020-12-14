Брянским дачникам дали еще 5 лет на оформление своих прав

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии.

Упрощенный порядок оформления в собственность отдельных категорий объектов недвижимости и земельных участков действует в России с сентября 2006 года. Отдельные положения «дачной амнистии» должны были закончить свое действие 1 марта 2021 года. В частности, это норма об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, которые построены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года. После этой даты о начале и завершении строительства домов пришлось бы уведомлять органы местного самоуправления. Теперь это не потребуется. Новый закон на пять лет продлевает срок упрощенного порядка оформления прав граждан на указанные объекты.

На пять лет продлен и переходный период для тех, кто начал строительство до 4 августа 2018 года и не получил разрешение на строительство. Эти граждане вправе направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта не нужно. Если бы норма не была продлена, доказывать свои права пришлось бы в судебном порядке.

Есть в принятом законопроекте и нововведения, благодаря которым действие «дачной амнистии» расширено. Положения об упрощенном порядке регистрации прав теперь будут распространяться и на владельцев домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Особо отмечается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом РФ (в частности, количество надземных этажей - не более трех, высота - не более 20 метров). Это сделано с целью исключения случаев строительства объектов, не соответствующих установленным требованиям. Примером могут послужить многоэтажные и многоквартирные дома на дачных земельных участках.

По статистике Управления Росреестра по Брянской области с 2006 года на Брянщине в рамках дачной амнистии в упрощенном порядке было зарегистрировано более 200 000 объектов недвижимого имущества.