В ДТП в Почепском районе пострадала автомобилистка

В дорожно-транспортном происшествии в Почепском районе пострадала 51-летняя автомобилистка. Появились официальные подробности автоаварии.

ДТП случилось в начале первого дня в воскресенье, 13 декабря, на 81-м километре дороги Брянск-Новозыбков.

Женщина за рулем "Лады Гранта" ехала в сторону Брянска. При повороте налево она не пропустила встречную машину "Форд Эксплорер" и столкнулась с ней. За рулем иномарки был 44-летний водитель.

Травмы в аварии получила автомобилистка. У нее диагностировали травму головы, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и позвоночника. Пострадавшую женщину госпитализировали в Почепскую райбольницу.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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