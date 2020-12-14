Из-за гололедицы в Брянске взлетели цены на такси

В понедельник, 14 декабря, в Брянске взлетели цены на такси. Причина – неблагоприятные погодные условия, в частности гололедица на дорогах. В ряде случаев стоимость поездок выросла двое.

Как уже сообщалось, утром, 14-го, в областном центре дороги превратились в настоящий каток. Это спровоцировало многочисленные дорожно-транспортные происшествия и пробки.

В связи с этим, многие автомобилисты предпочли не рисковать и не садиться за руль. А потому заметно выросло количество заявок на услуги такси. В итоге многие недобросовестные перевозчики решили подзаработать и повысили тарифы.

– Около девяти часов утра позвонила в «Городское такси», – рассказала «Комсомолке» жительница Советского района Брянска Надежда. – Там даже не взяли трубку! Видимо, свободных машин не было. Пришлось воспользоваться услугами другого сервиса – «Яндекс. Такси». На удивление автомобиль приехал быстро. Как сказал таксист, «мне просто повезло». Правда, заплатить за поездку пришлось аж 170 рублей вместо обычных 90! Ехала от улицы Красноармейской до Советской.

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