В Брянской области коронавирусом заболели еще 196 человек

В Брянской области коронавирус за сутки подтвердили еще у 196 человек. Выздоровели 224 пациента. Новых смертей не регистрировали, сообщают 14 декабря в оперативном штабе.

Общее число заболевших в понедельник составило 19720 человек. Болезнь побороли 17432 из них. Общее число умерших - 168 брянцев.

За прошедшие сутки выполнили 891 тест на коронавирус. Общее число исследований за все время эпидемии немного не доходит до 333 тысяч.

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