Два легковых автомобиля угодили в серьезное ДТП под Почепом

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано Почеп (new)".

В серьезное дорожно-транспортное происшествие угодили два легковых автомобиля в Почепском районе. Информация об этом появилась в соцсетях поздно вечером в воскресенье, 13 декабря.

Автор поста уточнил, что ДТП произошло у деревни Козорезовка. Было около 12.40.

Судя по опубликованной фотографии, на трассе столкнулись два автомобиля. Оба получили значительные механические повреждения. Одна из них вылетела в кювет.

По неофициальной информации, в происшествии есть пострадавшие.

В региональной ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.

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