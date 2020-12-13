Семья из брянского Почепа делает валенки

Сейчас они выпускают валенки различных моделей и цветов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Почепе Брянской области делают традиционную русскую зимнюю обувь – валенки. Валяльное ремесло в начале 90-х годов прошлого века здесь возродила семья Романовых. Сейчас они выпускают валенки различных моделей и цветов. Их продукцию приобретают жители многих российских регионов.

А еще почепские умельцы специально к выставке на сочинской олимпиаде сваляли двухметровые валенки. На их изготовление потратили 12 килограммов шерсти и полкубометра древесины для колодок. На работу ушло две недели, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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