Прививки будут делать в амбулаторно-поликлинических отделениях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянскую область за два дня поступило 900 доз вакцины от коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе.

11 декабря регион получил 200 штук вакцины «Спутник V», 12 декабря еще 700. В Брянск лекарство привезли в рефрижераторе, а на месте погрузили в холодильную камеру с температурой минус 35. Здесь препарат будет храниться до того, как его направят в районы области.

В первую очередь вакцинацию пройдут медработники. Прививки будут делать в амбулаторно-поликлинических отделениях.

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