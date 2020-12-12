Бывший глава Брянска вышел на зимнюю рыбалку

Фото: скрин с видео.

Бывший глава города Брянска, а ныне главврач больницы №2 Александр Хлиманков вышел на зимнюю рыбалку. Он поделился тем, как проводит долгожданный выходной на личной странице в социальной сети.

Экс-руководитель областного центра выложил видеозапись своего отдыха. На ролике можно увидеть, как Александр Анатольевич делает лунки для подледного лова рыбы.

– Свой долгожданный выходной решил провести на природе, – подписал он под видео.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что экс-градоначальник нарушил запрет своего бывшего коллеги, брянского мэра Александра Макарова. Напомним, в Брянске из-за ледостава действует запрет на выход на неокрепший лед.

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