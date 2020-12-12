В брянском Новозыбкове просят добавить красок в благоустроенном сквере

В Новозыбкове Брянской области благоустроили сквер на площади Октябрьской революции. Здесь сделали новые тротуары, установили детский городок и спортоборудование. Под игровой площадкой уложили резиновое покрытие. Сделали три деревянные фигуры.

На благоустройство выделили 6,7 миллионов рублей, пишет сайт bryansknovosti.ru. В основном это средства областного бюджета. Новое место отдыха пришлось по душе горожанам. Но жители хотели бы видеть свой сквер более ярким. Они предлагают покрасить бетонные конструкции в более яркие цвета.

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