Жители 14 районов Брянской области получат новые квитанции за свет

В платежках будет предоставлена более подробная информация о коммунальных услугах и начислениях. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители 14 районов Брянской области в декабре получат квитанции нового образца за электричество. В платежках будет предоставлена более подробная информация о коммунальных услугах и начислениях. Появятся данные об исполнителях жилищно-коммунальных услуг.

Новые платежки придут потребителям Восточного межрайоного отделения. Это Брасовский, Брянский, Выгоничский, Дубровский, Дятьковский, Жирятинский, Жуковский, Карачевский, Клетнянский, Комаричский, Навлинский, Рогнединский, Севский и Суземский районы.

Из-за изменений квитанции за ноябрь жители этих районов получат к середине декабря. В следующие месяцы платежки будут приходить в обычные сроки. Жителей Брянска и западных районов Брянской области изменения не коснутся, рассказали в компании «Брянскэнергосбыт».

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