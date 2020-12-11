В Брянской области выполнили план по расселению аварийного жилья

Брянская область в числе 56 регионов РФ выполнила годовой план по расселению аварийного жилья. Суммарно расселить удалось больше 62 тысяч человек. Такая информация прозвучала на заседании президиума, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин 10 декабря.

С отчетом о положении дел в Брянской области выступил губернатор Александр Богомаз.

Всего в стране в период с 2019-го по 2025 годы планируют переселить из аварийного жилья больше 630 тысяч человек. А за два года новым жильем по программе обзавелись около 120 тысяч человек. За ними суммарно числилась площадь почти в два миллиона «квадратов».

Кстати, в 2020-м на Брянщине должны ввести в строй 426 тысяч квадратных метров жилья. Этого требует соглашение, подписанное облправительством и Минстроем РФ. По заверению главы региона, этот показатель также будет выполнен.

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