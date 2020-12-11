Под Брянском 16 декабря ограничат движение через переезд Свень-Полужье

Движение автотранспорта через переезд на перегоне Свень – Полужье под Брянском ограничат 16 декабря. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает служба корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Движение на участке с 10.00 до 14.00 организуют только по одной полосе. Дело в том, что на 18-м километре перегона будут выправлять пути.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации, и полавировать поездки заранее.

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