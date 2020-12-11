Жителям Брянска запретили выходить на лед. Постановление об этом подписал мэр города Александр Макаров. Причина – начавшийся ледостав.

Запрет касается всех рек и озер города, в том числе излюбленных мест рыболовов. Это, в частности, река Десна, озера Мутное, ДСК, у завода «Брянский Арсенал», Баллон, Радицкое, Орлики 1-5, ГРЭС в поселке Белые Берега, карьер бывшего завода керамзитогравия.

– Рыбная ловля зимой допускается только при образовании безопасной толщины льда, а это не менее 7-8 сантиметров, – подчеркнули в пресс-службе горадминистрации. – Или же если у рыбаков есть средства спасения.

За соблюдением мер безопасности будут следить сотрудники городского управления по делам ГОЗНТЧС, районных администраций и полицейские.

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