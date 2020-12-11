В Брянске составили три протокола на безмасочников за сутки

Три протокола об административном правонарушении составили на так называемых безмасочников за последние сутки четверг, 10 декабря. Нарушители находились в общественных местах без индивидуальных средств защиты. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В областном центре провели очередной рейд по соблюдению масочного режима. В нем участвовали представители мэрии и полицейские. Проверяли кафе, магазины, торговые центры, салоны красоты и прочее. Всего обследовать удалось около ста объектов.

В итоге «инспекторы» составили три протокола по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Так, двух нарушителей выявили в Бежице – в ТЦ «Северный рынок». Еще одного – в Володарском районе. Там масочный режим игнорировал продавец магазина «Текстиль».

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