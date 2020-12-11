В брянской Унече пенсионерка расплатилась 5-тысячной фальшивкой

В Брянской области разыскивают пенсионерку, которая расплатилась 5-тысячной фальшивкой. Инцидент произошел в городе Унеча. Женщина попала в камеру видеонаблюдения.

По факту сбыта поддельной купюры следователи завели уголовное дело.

Из материалов следует, что подделку женщина передала кассиру магазина «Красное&белое», расположенного на улице Луначарского. Произошло это около половины шестого вечера 8 декабря.

Приметы подозреваемой: на вид 60-65 лет, обычного телосложения, была одета в белую шапку, розовую куртку, темные штаны, темные ботинки.

– Информацию о личности разыскиваемой, либо ее местонахождении сообщать следует по телефону «102», – говорят в пресс-службе УМВД по Брянской области. – Также для звонка доступны номера: 66-77-02, 66-70-92.

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