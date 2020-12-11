На проспекте Московском в Брянске отремонтируют тротуары

Пешеходные дорожки отремонтируют на двух улицах Фокинского района – проспекте Московском и Менжинского – в следующем году. Об этом объявили на очередном заседании территориальной депутатской группы горсовета в четверг, 10 декабря.

Всего в 2021-м планируют обновить пять автодорог в Фокинке.

Помимо тротуаров, на проспекте Московском реконструируют самотечный канализационный коллектор. Также сеть трубопроводов получат улицы Щербакова, Кольцевая и Славянская. А в поселке Ковшовка построят водозаборные сооружения, плюс выполнят второй этап прокладки водопроводных сетей.

Кроме того, в Фокинском районе благоустроят два двора – по улицам Красных Партизан и Новозыбковской. Этому поспособствует федеральная программа «Формирование комфортной городской среды».

Кстати, тротуары на многострадальном проспекте Московском, о которых шла речь выше, ремонтировали уже неоднократно. Но дефекты и новые проблемные участки всплывают вновь и вновь.

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