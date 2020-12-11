В Брянской области «засилили» приговор похитителям человека

В Брянской области вступил в законную силу приговор, который вынесли в сентябре 2020-го вымогателям и похитителям человека. Попытка его обжаловать не увенчалась успехом. У облсуда не нашлось оснований для смягчения или изменения наказания. Об этом стало известно в пятницу, 11 декабря.

Приговор по делу вынес Климовский районный суд. Он стал обвинительным.

Доказали, что трое брянцев вводили в заблуждение жителей юго-западных районов области – Новозыбковского, Климовского, Злынковского. В итоге те соглашались сдать государству «чернобыльское» жилье. Прибыль преступники делили между собой.

Однако в одном случае мошенническая схема дала сбой – потерпевший забрал себе полученную компенсацию в 970 тысяч рублей. За это мужчину похитили и вывезли из Брянска в Новозыбков. А указанную сумму требовали у его родственников.

Задержали злоумышленников в мае 2019 года – при передаче части денег. В спецоперации участвовали сотрудники регионального УФСБ и полиции, рассказывают в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд приговорил двух виновных к 6,5 и 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А их третьего подельника – трех годам общего.

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