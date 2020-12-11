В Брянской области ищут пропавшего 17-летнего парня из Нового Уренгоя

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области ищут пропавшего 17-летнего Никиту Крижановского из Нового Уренгоя. Молодой человек может путешествовать автостопом. Также его объявили в розыск в Сургуте. С 10 декабря родные не знают, где он находится, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Никита был одет в черную куртку, штаны, черную кепку с белым рисунком.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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