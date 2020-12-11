В автоаварии в Брасовском районе тяжело пострадал водитель ГАЗа

Водитель автомобиля ГАЗ получил серьезные травмы в ДТП в Брасовском районе в четверг, 10 декабря. Его госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Авария произошла около девяти часов вечера на 426-м километре автодороги М3 «Украина». На этом участке шли дорожные работы.

В ДТП угодили автомобили «Тойота Рав4» и ГАЗ. По предварительной информации, столкновение спровоцировал 47-летний водить иномарки. Он пьяным ехал со стороны Севска в направлении Брянска. И проскочил на «красный». Второй автомобиль двигался во встречном направлении.

– В происшествии травмы получил 43-летний водитель автомобиля ГАЗ, – говорят в ГИБДД. – С диагнозом «сочетанная травма, закрытый оскольчатый перелом левого бедра, перелом поперечных отростков поясничных позвонков, ушиб голеностопа, рваная рана левого колена» его увезли в больницу.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими четверга, 10-го.

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