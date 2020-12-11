В Брянской области коронавирусом заразились еще 188 человек

В Брянской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 188 человек. Общее число заболевших за все время эпидемии превысило 19 тысяч человек и составляет 19132.

За 24 часа после коронавируса выписали 204 пациента. Всего за время эпидемии выздоровели 16840 брянцев.

Новых смертей за прошедшие сутки не регистрировали. Общее число умерших по-прежнему равно 161 человек.

За сутки в лабораториях выполнили больше 2600 тестов на коронавирус.

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