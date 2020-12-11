Жительницу Красной Горы осудили на 8 лет за убийство мужа

35-летнюю жительницу брянского поселка Красная Гора осудили за причинение легкого вреда здоровью и убийство мужа. Женщину приговорили к восьми годам. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

В суде установили, что 12 апреля женщина поссорилась с супругом и ударила его деревянным поленом по голове. У мужчины диагностировали ушибленную рану лобно-теменной области. Через неделю, 19 апреля, женщина вновь повздорила с мужем. Она ударила его ножом в живот. Потерпевший умер от полученных травм на месте.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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