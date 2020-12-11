В тройном ДТП на трассе под Брянском пострадали два человека

В тройном дорожно-транспортном происшествии в Брянском районе травмы получили два человека. Авария случилась около половины пятого вечера в четверг, 10 декабря на 131-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск.

32-летний водитель "Ниссан Иск-Трэйл" выезжал со второстепенной дороги на главную. автомобилист не пропустил ВАЗ-21053. 65-летний водитель отечественной легковушки двигался в сторону Смоленска.

ВАЗ отбросило на встречную полосу. Машина столкнулась с "Рено Логан", за рулем которого была 29-летняя женщина.

Травмы получили водитель и пассажирка ВАЗа, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автомобилист сломал нос. У 63-летней женщины диагностировали ушибы грудной клетки и живота. Обоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

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