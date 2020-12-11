На ремонт брянских сельских больниц в 2021 году выделят 835 миллионов рублей

В Брянской области в следующем году увеличат затраты на финансирование первичного звена здравоохранения. В бюджете на следующий год на это предусмотрели 835 миллионов рублей.

- Деньги, в первую очередь, пойдут на реконструкцию сельских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, - говорят в пресс-службе Брянской областной Думы.

Напомним, бюджет Брянской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов приняли 10 декабря на внеочередном заседании заксобрания.

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