В Брянской области в следующем году начнут ремонтировать школьные столовые и оснащать их современным оборудованием. В следующем году на это предусмотрели 25 миллионов рублей. В 2022 году планируют потратить уже 100 миллионов рублей.

Областной бюджет на следующий и плановый период 2022 и 2023 годов приняли 10 декабря, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Кстати, на питание учеников начальной школы в следующем году выделят 488 миллионов рублей.

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