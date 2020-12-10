В Брянске покажут документальный фильм Дмитрия Шпиленка «Нерка. Рыба красная»

Фото: группа «Shpilenok Film» в vk.com.

В Брянске стартовал показ фильма Дмитрия Шпиленка «Нерка. Рыба красная». Документальную картину о жизненном цикле нерки можно посмотреть с 10 по 16 декабря в кинотеатре «Панорама» в «Аэропарке».

Режиссер фильма – наш земляк Дмитрий Шпиленок. Картина уже была показана на 194 кинофестивалях в 44 странах и получила 63 награды, рассказали создатели ленты о дикой природе Камчатки.

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