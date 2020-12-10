В Брянске пожаловались на новые металлические заборы на 3-го Интернационала

Фото: "Брянский урбанист".

В Брянске пожаловались на новые заборы на улице 3-го Интернационала. Их установили в рамках капитального ремонта дороги. Металлические пешеходные ограждения появились на перекрестках с улицами Куйбышева и 22-го Съезда КПСС.

Горожане заметили, что пешеходам теперь здесь неудобно переходить дорогу по диагонали.

- Люди продолжают переходить как и ранее, - пишут в сообществе "Брянский урбанист". - Но теперь им нужно ускорять шаг, чтобы попасть в разрыв, что делает переход более опасным. Пожилым людям нужно два раза постоять по 100 секунд для перехода с одного края на другой.

Причем, пешеходные переходы у ЦУМа и ЗАГСа на проспекте Ленина сделали диагональными официально.

В МКУ "УЖКХ" города Брянска отметили, что пешеходные ограждения устанавливают для безопасности дорожного движения.

- Пешеходные ограждения типа "Крест" сертифицированы и могут использоваться в городских условиях, - говорят в управлении. - Пешеходные переходы не соответствующие нормативным требованиям ликвидируются. Режим работы светофоров будет проанализирован, и в случае необходимости будет произведена корректировка по временным характеристикам всех участников дорожного движения.

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