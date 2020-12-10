На брянском участке госграницы за сутки задержали более 70 нарушителей

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Брянской области.

В Брянской области 9 декабря на границе с Белоруссией задержали более 70 нарушителей. В частности, в Суражском районе пограничники остановили микроавтобус, в котором были семь граждан из Средней Азии. Чуть позже, уже в Клинцовском районе в остановленном автомобиле обнаружили еще восьмерых человек из среднеазиатских республик.

Выяснилось, что все эти граждане легально приехали в Беларусь. Там они нашли местных жителей, которые за деньги согласились переправить их в Россию. Задержанных привлекли к административной ответственности и вернули обратно, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Брянской области.

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