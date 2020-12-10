Услуга есть. Оплаты нет

Фото: АО «Чистая планета».

Почти три миллиона рублей будет взыскано с недобросовестных управляющих компаний, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уклоняющихся от оплаты услуги по обращению с ТКО в пользу регионального оператора. Судебные решения в отношении должников вынесены в ноябре.

- Реформа обращения с отходами реализуется в нашей стране уже второй год, но до сих пор есть управляющие компании, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые уклоняются от оплаты коммунальной услуги и вынуждают регионального оператора обращаться в суд. Так, только в ноябре месяце было вынесено пять решений в отношении УК, ТСН и ТСЖ о взыскании не только основного долга, но и судебных издержек, в пользу АО «Чистая планета» на сумму 1 869 621 рубль. К сожалению, некоторые нерадивые управляющие организации предпочитают платить только после решения суда, а до этого распоряжаются деньгами, собранными с населения, по своему усмотрению. Поэтому мы призываем жителей многоквартирных домов контролировать платежную дисциплину своих управляющих компаний и влиять на них в случае выявления задолженности. В числе недобросовестных плательщиков оказались: ООО «ЖКХ Брянск», ООО «Жилстройсервис», ООО УК «ЖИЛИЩНИК», ООО «Чистый дом» и ООО «Управдом», - прокомментировал ситуацию руководитель управления АО «Чистая планета» Алексей Головин.

Кроме того, в ноябре судом было вынесено решений в отношении собственников нежилых помещений и хозяйствующих субъектов, уклоняющихся от заключения договора, на общую сумму более 700 тысяч рублей.

Погасить долг перед региональным оператором и оплатить судебные издержки в том числе должны: ООО «Агроэксп», ИП Ахременко Александра Игоревна, ИП Басаргин Михаил Валерьевич, ИП Титоренко О.С., ООО «БРИГАНТИНА», ООО «ГиоНика», ООО «ФЕНИКС», ООО «ПРОВИАНТ ЭКОНОМ», ООО «ГРИН ЛАЙН», ООО «Агентство услуг «Витязь».