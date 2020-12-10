Брянская облдума прекратила полномочия погибшего в ДТП депутата

Досрочно прекращены полномочия брянского депутата облдумы Николая Третьякова. Решение об этом приняли на внеочередном заседании в четверг, 10 декабря.

Депутат Брянский областной думы Николай Третьяков – он же главврач Жуковской центральной районной больницы – погиб в дорожно-транспортном происшествии 30 октября. Трагедия произошла на улице Больничной в вечернее время. Народного избранника сбил автомобилист на неосвещенном участке трассы.

Похоронили Николая Михайловича в Жуковке 1 ноября. Ему было всего 54 года.

Кстати, Николай Третьяков был депутатом Брянской облдумы нескольких созывов.

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