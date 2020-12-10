В массовом ДТП под Брянском пострадали два человека

Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Брянском районе в среду, 9 декабря. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автоавария произошла около 16.40 на 131-м километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск».

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 32-летний водитель автомобиля «Ниссан Икс-трейл». Выезжая с второстепенной дороги на главную, тот не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-21053. Машиной рулил 63-летний водитель, двигался тот в сторону Смоленска.

– От столкновения ВАЗ отбросило на встречную полосу, где находился «Рено Логан», – рассказывают в ГИБДД. – Иномаркой управляла 29-летняя автомобилистка.

В происшествии пострадали водитель и 23-летняя пассажирка отечественной легковушки. У первого медики диагностировали перелом костей носа, у второй – ушиб грудной клетки и мягких тканей живота. Обоих отпустили на домашнее лечение.

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