В Брянской области за сутки коронавирус выявили в 13 муниципалитетах. Больше всего новых случаев зафиксировали в Брянске. Здесь заболели 38 жителей. В Клинцах ковид диагностировали у 33 горожан.

По информации оперативного штаба, в Трубчевском и Клинцовском районах инфекцию подхватили по 23 человека, в Суземском – 22, в Брасовском – 21. В Выгоничском и Почепском районах коронавирусом заболели по семь человек, в Погарском – шесть, в Севском – четыре.

В Карачевском районе диагноз «коронавирус» поставили трем пациентам, в Гордеевском – двум, в Стародубском – одному.

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