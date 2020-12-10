В Брянской области 10 декабря поставлен коронавирусный антирекорд

В Брянской области поставлен коронавирусный антирекорд – 190 заболевших за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусной антирекорд поставили на Брянщине в минувшие сутки. Об этом свидетельствуют статистические данные регионального оперативного штаба, опубликованные в четверг, 10 декабря.

За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 190 брянцев. Это рекордно много с начала пандемии. До этого максимальное количество заболевавших за сутки составляло 185.

Между тем, за последние 24 часа 205 жителей региона поправились. Их повторные тесты на ковид оказались отрицательные.

Ниже – еще немного цифр.

18944 – общее число инфицированных в регионе;

16636 – столько брянцев победили инфекцию;

161 – столько человек умерли от коронавируса;

0,84 – брянский процент смертности;

40 – место Брянской области в общероссийском рейтинге по числу заболевших.

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