В Брянской области 10 декабря поставлен коронавирусный антирекорд

В Брянской области поставлен коронавирусный антирекорд – 190 заболевших за сутки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Коронавирусной антирекорд поставили на Брянщине в минувшие сутки. Об этом свидетельствуют статистические данные регионального оперативного штаба, опубликованные в четверг, 10 декабря.
За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 190 брянцев. Это рекордно много с начала пандемии. До этого максимальное количество заболевавших за сутки составляло 185.
Между тем, за последние 24 часа 205 жителей региона поправились. Их повторные тесты на ковид оказались отрицательные.
Ниже – еще немного цифр.
18944 – общее число инфицированных в регионе;
16636 – столько брянцев победили инфекцию;
161 – столько человек умерли от коронавируса;
0,84 – брянский процент смертности;
40 – место Брянской области в общероссийском рейтинге по числу заболевших.
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